Повышение эффективности: «РКС – Петрозаводск» в федеральном проекте «Производительность труда»

АО «ПКС – Тепловые сети» и АО «ПКС – Водоканал» присоединились к федеральному проекту «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Компании стали 29-м и 30-м участниками программы и теперь получат дополнительные возможности для развития, а значит — для улучшения предоставляемых услуг.

Участие в проекте позволит повысить квалификацию сотрудников и оптимизировать производственные процессы благодаря помощи государства в виде:

— Адресной поддержки от экспертов Федерального центра компетенций в сфере производительности труда.

— Обучения руководителей по программам повышения квалификации «Лидеры производительности».

— Инвестиционных налоговых льгот: инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций.

Вчера, 15 сентября, состоялась встреча представителей группы компаний «РКС — Петрозаводск» с исполняющим обязанности Министра экономического развития Республики Карелия Александром Ломако и экспертом Федерального центра компетенций Алексеем Сенченко, на которой обсудили участие предприятий в проекте.

«Петрозаводские коммунальные системы — это первое предприятие из сферы ЖКХ, которое присоединилось к национальному проекту „Производительность труда“. И я уверен, что в рамках работы по взаимодействию с экспертами Федерального центра компетенций, это сотрудничество даст достойные результаты, которые поспособствуют улучшению работы предприятия в целом», — подчеркнул Александр Ломако.

Участие «РКС — Петрозаводск» в федеральном проекте — важный этап развития группы компаний и сферы коммунальных услуг в Петрозаводске. Благодаря государственным мерам поддержки компания сможет повысить эффективность и укрепить конкурентоспособность. Это гарантирует стабильное развитие и улучшение качества предоставляемых услуг для горожан.