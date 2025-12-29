Повышение МРОТ, новые меры поддержки семей, усиление контроля за мигрантами: какие законы вступают в силу в январе

В Госдуме рассказали о законах, которые вступают в силу в первом месяце Нового года.

С января вступают в силу несколько десятков законов, рассказали в Госдуме.

Так, ожидается повышение МРОТ и прожиточного минимума. МРОТ вырастет более чем на 20% и составит 27 093 руб. в месяц. Это будет способствовать увеличению зарплат для 4,5 млн человек. Также повысится величина прожиточного минимума. Как следствие, вырастет ряд социальных выплат, сообщают в Госдуме.

С 1 января 2026 года страховые пенсии по старости, инвалидности и по потере кормильца будут проиндексированы на 7,6%. Каждый из работающих родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), имеющих двух и более детей, при определенных условиях может рассчитывать на пособие в размере разницы между уплаченным по ставке 13% НДФЛ и тем, сколько бы человек заплатил, если бы налог составлял 6%.

— Для многодетных родителей снимаются ограничения на включение в страховой стаж периодов ухода за ребенком до полутора лет и расширяются налоговые льготы. Матери-героини будут получать социальные гарантии наравне с Героями России и Героями Труда. Для них также устанавливается дополнительное материальное обеспечение (415% размера социальной пенсии). В этом году звания «Мать-героиня» удостоены 35 женщин, — сообщили в Госдуме.

Бесплатным станет питание и проживание в интернатах школ искусств. Плата будет осуществляться за счет федерального бюджета. Раньше финансирование шло за счет средств их родителей и внебюджетных средств образовательных организаций. Закон направлен на поддержку талантливых детей и снижение финансовой нагрузки на их родителей. Несколько инициатив, связано с расширением доступности среднего профобразования.

— Перечень регионов, где выпускники 9-х классов смогут сдавать два экзамена вместо четырех для поступления в учреждения СПО, расширен до 12. Помимо Москвы, Санкт-Петербурга, Липецкой области, в него войдут Республика Татарстан, Камчатский край, Московская, Мурманская, Ростовская, Смоленская, Тверская, Тюменская области и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Пилотный проект продлен до 2029 года, — уточнили народные избранники.

А выпускники 9-х классов, не сдавшие государственную итоговую аттестацию, смогут бесплатно получить рабочую профессию из перечня, который определят региональные власти. Принятые нормы будут способствовать не только решению проблемы дефицита рабочих кадров, но и вовлечению в процесс обучения ребят, которые по ряду причин не получили аттестат об основном общем образовании.

Вступят в силу комплексные изменения налогового законодательства. Ставка НДС составит 22%. Льготная ставка в размере 10% сохранится для социально значимых товаров. Изменятся условия применения упрощенной и патентной систем налогообложения. Можно будет вернуть НДФЛ с расходов на физкультурно-оздоровительные услуги для родителей-пенсионеров.

Изменения ждут и самозанятых. В России с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года пройдет пилотный проект, который даст возможность самозанятым гражданам добровольно делать ежемесячные взносы в Социальный фонд России, чтобы получать пособие по временной нетрудоспособности. Присоединиться к программе можно до 30 сентября 2027 года включительно. Размер выплаты будет зависеть от стажа и страховой суммы.

Подробнее о всех законах по ссылке.