Повышение пенсионного возраста назрело, заявил Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая с отчетом в Госдуме, заявил, что решение о повышении пенсионного возраста уже назрело, его нужно обсуждать.

"При принятии решения о пенсионном возрасте, очевидно, не должно быть резких, непродуманных и непросчитанных решений, но при этом государство, исполнительная власть должны все-таки ориентироваться на существующие реалии. Такого рода решения (о повышении пенсионного возраста, - прим. ред.) назрели. Их нужно обсуждать и по ним нужно определяться", - заявил Медведев.

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