Повышение цен на бензин больно ударило по жителям Карелии

В результате опроса выяснилось, как на жителях региона сказалось подорожание топлива.

Серьезное повышение цен на бензин стало одной из самых обсуждаемых тем в минувший месяц. За несколько недель розничные цены на цены на разных АЗС Петрозаводска поднялись до 20%, а в районах Карелии — еще выше.

«Столица на Онего» провела опрос среди своих читателей, выясняя, насколько серьезно их коснулась повышение цен на бензин.

Оказалось, что подорожание топлива больно ударило по жителям Карелии — так, 43% ответивших стали заметно реже пользоваться личным автомобилем. Этот вариант ответа оказался самым популярным. Еще 14% ответивших признались, что сменили АЗС, на которой обычно заправлялись.

Кроме того, 10% принявших участие в опросе не имеют автомобиля, но тоже заметили повышение цены на бензин. Это, в частности, выразилось в подорожании такси.

Еще 16% ответивших заявили, что заметили подорожание бензина, но оно не заставило как-то корректировать обслуживание автомобиля.

Наконец, 11% опрашиваемых, которые имеют автомобиль, и 4% «безлошадных» ответили, что не заметили подорожание топлива в республике.