Повышение утильсбора для иномарок могут отстрочить

Правительство РФ может отсрочить введение новых правил расчета утильсбора для иномарок.
Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу проработать этот вопрос после обращения общественной организации «Деловая Россия». Об этом сообщил «Интерфакс».
Новые правила, согласно которым при расчете сбора будет учитываться не только объем, но и мощность двигателя, должны были вступить в силу 1 ноября 2025 года.
— Все большим спросом пользуются высокомощные транспортные средства с небольшими объемами двигателя, в том числе электромобили и последовательные гибриды. В связи с этим расчет утильсбора на основании одного показателя — объема двигателя — теряет актуальность», — поясняли ранее в Минпромторге.
Для физлиц, которые ввозят автомобиль в РФ из-за рубежа для личного пользования, было предложено сохранить льготные коэффициенты на машины с двигателями мощностью до 160 лошадиных сил (3,4 тыс. руб. за новый автомобиль и 5,2 тыс. руб. за автомобиль старше 3-х лет).
«Деловая Россия» попросила предоставить отсрочку для покупателей, которые заключили сделки в августе–октябре 2025 года, но их автомобили еще не успели пройти таможенное оформление. В секретариате Мантурова отметили, что с задержками столкнулись и те, кто оплатил машины до объявления о нововведениях, поэтому необходимо расширить переходный период.
Минпромторгу поручено оперативно представить предложения по возможной отсрочке.
