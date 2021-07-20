Повышение зарплаты может стать обязательным на всех предприятиях, в том числе, коммерческих

В законодательстве необходимо закрепить обязанность работодателей ежегодно индексировать зарплаты в соответствии с инфляцией, считает профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Об этом говорится в заключении на проект «Единого плана по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года», подписанном заместителем координатора профсоюзной стороны Ниной Кузьминой.

Содержание документа цитирует РИА Новости. Предлагается также ежегодно увеличивать соотношение величины прожиточного минимума и величины медианного среднедушевого дохода, а также МРОТ и медианной зарплаты. Ранее официальная статистика показала распределение численности работников в Карелии по уровню заработной платы. В целом, коммерческие компании платят своим работникам больше, чем государственные. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».