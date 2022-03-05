Повышения цены за проезд в маршрутках Петрозаводска не избежать?

Какова будет цена автобусного билета — это будет решено на переговорном процессе, к которому и транспортные предприятия, и мэрия столицы Карелии.

Известие о том, что транспортные компании собираются 15 марта повысить плату за проезд в петрозаводских маршрутках, вызвало настоящий всплеск народного негодования. Мэр города Владимир Любарский, сообщивший об этом 2 марта на своей страничке в социальных сетях, уже через два дня констатировал, что «более 700 комментариев и более 2200 перепостов общественное отношение к ситуации отражают вполне объективно и конкретно», «импульс, отправленный в адрес перевозчика о том, что в рабочем порядке состоялась встреча с представителями УФАС, городской прокуратуры, Минтранса Карелии, дошел до адресата» и по итогу «перевозчики отозвали уведомления о повышении стоимости проезда». Что же получается, повышения платы за проезд не предвидится? Вряд ли.

Фактически, когда мы говорим о повышении платы за проезд, то речь идет о простой компенсации расходов предприятий на услуги. Для примера скажем, что троллейбусное управление в конце прошлого года посчитало себестоимость поездок на этот год и вышло на цифру 48 рублей. И это себестоимость без учета рентабельности, которая никак не может быть ниже 5%. Но на то, чтобы троллейбусы в Петрозаводске продолжали ходить, из бюджета ежегодно выделяется порядка 150 млн. рублей. Маршрутчики такой финансовой поддержки города лишены.

Подробнее читайте в материале «Маршрутки в Петрозаводске: какой должна быть плата за проезд?»