Повзрослевшим детям-сиротам в Карелии раздадут деньги на покупку жилья

Власти Карелии собираются предоставлять единовременные выплаты на покупку жилья детям-сиротам после достижения ими 23-летнего возраста.

Это следует из проекта республиканского закона, который обсуждался сегодня на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике.

Как пояснила министр социальной защиты Ольга Соколова, выплаты смогут получать дети-сироты, которые имеют право на бесплатное жилье согласно федеральному законодательству. Сейчас для них строятся дома и приобретаются квартиры за счет бюджета. Власти Карелии намерены предложить им дополнительную возможность — купить квартиры самостоятельно на те деньги, которые они получат в виде сертификатов.

По словам министра, размер выплаты будет рассчитываться исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, умноженного на 18 кв. метров. Сертификаты нельзя будет использовать ни на какие другие цели, кроме покупки жилья или доли в жилом помещении.

По расчетам Минсоцзащиты, для предоставления таких выплат в 2022 году из бюджета Карелии потребуется выделить 32 млн рублей.