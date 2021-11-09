Реклама

Повзрослевшим детям-сиротам в Карелии раздадут деньги на покупку жилья

Новости. Общество
14:56, 09 Ноября 2021
фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Новости партнеров

Власти Карелии собираются предоставлять единовременные выплаты на покупку жилья детям-сиротам после достижения ими 23-летнего возраста.

Это следует из проекта республиканского закона, который обсуждался сегодня на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике.

Как пояснила министр социальной защиты Ольга Соколова, выплаты смогут получать дети-сироты, которые имеют право на бесплатное жилье согласно федеральному законодательству. Сейчас для них строятся дома и приобретаются квартиры за счет бюджета. Власти Карелии намерены предложить им дополнительную возможность — купить квартиры самостоятельно на те деньги, которые они получат в виде сертификатов.

По словам министра, размер выплаты будет рассчитываться исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, умноженного на 18 кв. метров. Сертификаты нельзя будет использовать ни на какие другие цели, кроме покупки жилья или доли в жилом помещении.

По расчетам Минсоцзащиты, для предоставления таких выплат в 2022 году из бюджета Карелии потребуется выделить 32 млн рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Клещ
2021-11-09 16:10:59
А где квартиры такие богатые по 18 кв.м. то есть?
ото
2021-11-09 15:42:47
Без права продажи лет на пять надо оформлять.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.11.2021, 12:42
В Карелии работников старше 45 лет переводят на дистант
04.11.2021, 16:21
В Петрозаводске от магазина на набережной остались одни руины (ФОТОФАКТ)
02.11.2021, 09:58
Власти Карелии передали инвестору землю под строительство гостиницы на площади Кирова в Петрозаводске
02.11.2021, 12:37
«Что-то красивое» и «что-то промышленное»: чего ждать от нового Генплана Петрозаводска
05.11.2021, 11:22
В Карелии появились переболевшие ковидом, которые больше никогда не смогут дышать самостоятельно
04.11.2021, 15:01
Массовая авария произошла в праздничный день на оживленном перекрестке Петрозаводска (ВИДЕО)

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 8
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Дата из Смутного времени 6
03.11.2021 16:24
Были лучшие, а стали худшие? 3
28.10.2021 10:55
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»