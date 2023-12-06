Позабавившийся с друзьями подросток из Карелии рискует попасть за решетку на 5 лет

Уголовное дело рассматривают в Прионежском районе республики, сообщили в МВД Карелии.

Заявление от 48-летнего жителя одного из поселков Прионежского района поступило в местный отдел полиции. Мужчина рассказал, что кто-то разбил, а затем его автомобиль, припаркованный у дома.

Полицейские нашли подозреваемого — несовершеннолетнего жителя того же поселка. Подросток признался, что атаковал машину ради забавы, когда играл с друзьями. Сначала он попытался откатить ее, потом кидал в стекла камни. А после и вовсе поджог ее. Впрочем, ни сжечь, ни угнать автомобиль у подростка в итоге не получилось.

В итоге сумма ущерба составила 70 тысяч рублей. Против подростка возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.