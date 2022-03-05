Элиссан Шандалович поздравляет с Международным женским днём

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Новости. Общество
09:01, 08 Марта 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

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В этот замечательный день самые добрые чувства, искренние слова любви и восхищения мы дарим только вам, наши мамы, жёны, дочери, сёстры, коллеги.

Дорогие женщины!

Наступает чудесный весенний праздник — Восьмое Марта, который в нашей стране отмечают с особой теплотой, как нигде в мире. В этот замечательный день самые добрые чувства, искренние слова любви и восхищения мы дарим только вам, наши мамы, жёны, дочери, сёстры, коллеги.

На ваши женские плечи ложится множество забот и хлопот. Порой вам приходится решать сложнейшие вопросы — будь то на производстве, в политике или в семейном кругу.

Но вы со всеми задачами справляетесь блестяще — так, как может только женщина!

Оставайтесь такими же прекрасными, очаровательными, добрыми. Спасибо вам мудрость, чуткость, умение ждать и поддержать в трудную минуту. Будьте счастливы! С праздником!

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