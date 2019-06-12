Поздравление Парфенчикова с Днем России: С чего начинается Родина…

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил земляков и соотечественников с Днем России.

"С чего начинается Родина… Эту фразу из любимой с детства песни каждый продолжает по-своему, на писал Артур Парфенчиков на своей официальной странице в «ВКонтакте», - но куда бы ни приводили жизненные пути, Родина остается единственной в жизни человека. В ее истории даже в самые тяжелые времена россияне были верны своей Отчизне, многим жертвовали ради нее. Сейчас, в наше мирное время, мы все хотим сделать ее краше, сильнее и богаче – чтобы лучше жилось современникам и потомкам. Желаю нам с вами здоровья, энергии, добрых помыслов и славных дел на благо России!"