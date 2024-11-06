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Огонь, превратив дачу в руины, перекинулся на соседний дом в Прионежье

Новости. Происшествия
09:30, 08 Ноября 2024
фото: © Отряд противопожарной службы Прионежского района / ВК

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Причины пожара в Прионежском районе устанавливают органы дознания.

О крупном пожаре дачном кооперативе в Прионежье рассказали в местном отряде противопожарной службы.

Пожар произошел утром в четверг, 7 ноября, в СНТ «Мелодия» — за станцией Деревянк. Выяснилось, что огонь с одного дачного дома перекинулся на соседний дом, едва его не уничтожив.

 Как сообщили огнеборцы, в 05.52 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре в дачном кооперативе. Через 35 минут после получения сообщения к месту пожара прибыл дежурный караул пожарной части № 78 села Деревянное.

К моменту прибытия пожарных дачный дом площадью 36 квадратных метров был полностью охвачен пламенем. Часть здания обрушилась, а огонь перекинулся на соседний дачный дом.

В результате пожара один дачный дом был уничтожен огнем, у второго дома оказалась повреждена стена и кровля на площади около 25 кв. м.

В ликвидации пожара также принимал участие дежурный караул отдельного поста пожарно-спасательной части № 1  Петрозаводска.

На пожаре никто не пострадал. Обстоятельства пожара — причины, ущерб, виновные — устанавливаются органами дознания, сообщили в отряде.

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