Огнеборцы спасли женщину и ее питомца через окно второго этажа горящей квартиры в отдаленном районе Петрозаводска

В доме, где произошел пожар, могли взорваться газовые баллоны.

О происшествии в Соломенном, где пожарные спасли женщину на пожаре, рассказали в отряде противопожарной службы Прионежского района.

Рано утром во вторник, 28 января, в 05.58 первый караул пожарной части № 75 местечка Соломенное был направлен к месту пожара в восьмиквартирном частично жилом доме №7 на ул. Рабочая.

Спустя 5 минут после прибытия на место было установлено, что площадь пожара в одной из квартир составляет около 20 квадратных метров, а густой дым заполнил квартиру и лестничную клетку.

Как выяснилось, в одной из квартир на втором этаже находится человек, который самостоятельно выбраться не может. Начальник караула направил все силы на спасение человека. В результате через окно 2 этажа были спасены человек и кошка.

Также пожарным пришлось эвакуировать 4 газовых баллона, чтобы не допустить взрыва.



В результате огонь повредил более 100 квадратных метров. На пожаре никто не пострадал, сообщили спасатели.

Причина и виновные пожара устанавливаются.

К ликвидации пожара привлекались подразделения 1 пожарно-спасательного отряда Карелии.