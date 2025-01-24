Огнеборцы спасли женщину и ее питомца через окно второго этажа горящей квартиры в отдаленном районе Петрозаводска

Новости. Происшествия
11:40, 28 Января 2025
фото: © Отряд противопожарной службы Прионежского района / ВК
В доме, где произошел пожар, могли взорваться газовые баллоны.
О происшествии в Соломенном, где пожарные спасли женщину на пожаре, рассказали в отряде противопожарной службы Прионежского района.
Рано утром во вторник, 28 января, в 05.58 первый караул пожарной части № 75 местечка Соломенное был направлен к месту пожара в восьмиквартирном частично жилом доме №7 на ул. Рабочая.
Спустя 5 минут после прибытия на место было установлено, что площадь пожара в одной из квартир составляет около 20 квадратных метров, а густой дым заполнил квартиру и лестничную клетку.
Как выяснилось, в одной из квартир на втором этаже находится человек, который самостоятельно выбраться не может. Начальник караула направил все силы на спасение человека. В результате через окно 2 этажа были спасены человек и кошка.
Также пожарным пришлось эвакуировать 4 газовых баллона, чтобы не допустить взрыва.
В результате огонь повредил более 100 квадратных метров. На пожаре никто не пострадал, сообщили спасатели.
Причина и виновные пожара устанавливаются.
К ликвидации пожара привлекались подразделения 1 пожарно-спасательного отряда Карелии.
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