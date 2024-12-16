Пожар бушевал на одном из шлюзов Беломорско-Балтийского канала

Огонь полностью уничтожил постройку площадью 10 кв.м.

Беломорские пожарные были задействованы на тушении пожара, который произошел вечером в понедельник, 16 декабря, в деревне Выгостров Беломорского округа, на 16 шлюзе ББК.

Как рассказали в отряде противопожарной службы Беломорского округа, в результате пожара было значительно повреждено строение площади 10 кв. м.

Пожарным удалось спасти три рядом стоящие бытовки, гараж и строительное оборудование.

На пожаре никто не пострадал, отметили спасатели.

Причина пожара и виновные устанавливаются.