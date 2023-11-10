«Пожар хуже вора», — загоревшееся зарядное устройство выжгло комнату в Карелии

В жилом доме загорелось зарядное устройство - пришлось вызывать пожарных.

О происшествии сообщили в отряде противопожарной службы поселка Поросозеро.

Пожар произошел в среду, 8 ноября, около 18.00 в поселке Поросозеро Суоярвского муниципального округа на улице Больничной, 13. Там в жилом доме загорелось зарядное устройство.

Пожарные предупредили о том, что нужно быть внимательными к своим электроприборам.

«Пожар хуже вора — не оставит ничего от вашего имущества», — написали огнеборцы в сети.