Пожар локализовали на складах в Петрозаводске

Огонь бушевал на площади 1000 квадратных метров.

Пожар на Повенецкой, 16 локализовали к 21.03 на площади 1000 квадратных метров. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС Карелии.

К ликвидации пожара привлечены 62 человека и 16 единиц техники, из них от МЧС России по Республике Карелия: 56 человек, 13 единиц техники. Пострадавших нет.

Ранее писали о том, что складские помещения горели открытым пламенем на Голиковке.