Пожар локализовали на складах в Петрозаводске

Огонь бушевал на площади 1000 квадратных метров.
Пожар на Повенецкой, 16 локализовали к 21.03 на площади 1000 квадратных метров. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС Карелии.
К ликвидации пожара привлечены 62 человека и 16 единиц техники, из них от МЧС России по Республике Карелия: 56 человек, 13 единиц техники. Пострадавших нет.
Ранее писали о том, что складские помещения горели открытым пламенем на Голиковке.
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