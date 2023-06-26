Пожар на берегу Белого моря в Карелии потушили (ФОТО)

В селе Гридино Кемского района пожарные справились с огнем.

Как сообщает Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН, обстановка в селе Гридино Кемского района стабилизировалась. Пожар удалось локализовать, сейчас пожарные из двух цистерн проливают сооружения.

На тот момент, когда пожар был потушен, не все экипажи успели доехать до села — их вернули обратно.

Утром 27 июня состоится комиссия по чрезвычайным ситуациям Кемского района.