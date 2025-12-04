Пожар на открытой территории ликвидирован в Олонецком районе Карелии

Сегодня утром в Олонецком районе около деревни Верховье произошло возгорание мусора на открытой территории. площадью 42 кв.м.

Госкомитет по безопасности Карелии сообщает, что в 08:45 в службу спасения поступило сообщение о возгорании в районе деревни Верховье. На место выехали две автоцистерны от Пожарной части №35 с семью спасателями, которые прибыли к 08:53. В ходе разведки установлено, что горел мусор на площади 42 квадратных метра.

Для тушения было задействовано звено газодымозащитной службы (ГДЗС). Открытое горение удалось ликвидировать к 08:58, через 5 минут после прибытия первого подразделения.

Возгорание было локализовано в кратчайшие сроки, угрозы распространения огня и жизни людей не возникло. Обстоятельства происшествия уточняются.

МЧС предупреждает: в случае обнаружения пожара или иной чрезвычайной ситуации необходимо немедленно звонить по единому номеру 112. Сжигание мусора на открытой территории вблизи населённых пунктов и без соблюдения правил пожарной безопасности может привести к распространению огня и тяжёлым последствиям.

