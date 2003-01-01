Пожар на полигоне в Кондопожском районе Карелии локализован

Пожарные продолжают тушить очаги тления.

На полигоне твердых бытовых отходов в Кондопожском районе Карелии локализован пожар на площади 3 тыс. кв. метров.



Сейчас продолжается тушение отдельных очагов тления и засыпка территории инертными материалами. За последние сутки удалось обработать 100 кв. метров, всего — около 1 тыс. кв. метров. В тушении задействованы 17 человек и 15 единиц техники, включая силы МЧС.



Для бесперебойной подачи воды проложен трубопровод, работает мотопомпа, круглосуточно подавая воду. С начала работ завезено более 8,8 тыс. тонн инертных материалов.



По данным администрации района, задымления вблизи населенных пунктов и на федеральной трассе нет. Пробы воздуха, отобранные Роспотребнадзором в поселке Березовка, будут готовы 29 августа.



Глава администрации Дмитрий Зацепин заверил, что ситуация находится под контролем, и поблагодарил всех, кто участвует в ликвидации пожара.