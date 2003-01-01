Реклама на сайте
Новости

В Карелии открыли первый Центр пробации

19:15

Пожар на полигоне в Кондопожском районе Карелии локализован

19:00

В Петрозаводске 8-летний ребенок пострадал в ДТП

18:30

В Петрозаводске две женщины отдали мошенникам 700 тыс. рублей

18:00

В Петрозаводске видовую квартиру в новом доме можно купить по доступной цене

17:45

Ушёл из жизни известный оперный певец Сергей Алексашкин

17:30

Член Общественной палаты Карелии задержан за развратные действия с детьми

17:20

Сортавала может стать городом-мегакурортом с помощью КРТ

17:15

В Кондопоге открыли новый спортивно-игровой комплекс

17:05

Дожди и похолодание до +6°С: к чему готовиться жителям Карелии 28 августа

17:00

Шандалович поддержал инициативу Минздрава РФ сделать бюджетные места в медвузах и колледжах целевыми

16:45

В России отдадут приоритет разработке ПО с искусственным интеллектом

16:30

Прима-балерина Музыкального театра Карелии Юки Окоти получила разрешение на проживание в России

15:25

Спортсмен из Карелии вошел в топ боксеров России

15:00

25-летний уроженец Олонецкого района погиб на СВО

14:20

Завершилось расследование дела о взятках экс-замгендиректора «Корпорации развития Карелии» Раумо

14:08

Мэра Владимира задержали по подозрению в мошенничестве

13:40

Эрмитаж привезет в Петрозаводск предметы из коллекции эпохи Петра I

13:20

Костомукшские «Бонни и Клайд» украли со счёта своего знакомого более 200 тысяч рублей

13:00

В России ввели штрафы за передачу сим-карт третьим лицам

12:45

На Древлянке в Петрозаводске отключили электричество

12:15

В оставшемся без воды посёлке в Приладожье завершают ремонт сети водоснабжения

12:00

В России повысят социальные и страховые пенсии

11:50

На смартфоны с Android запретят устанавливать неофициальные приложения

11:35

Специалисты готовят дома в Петрозаводске к отопительному сезону

11:20

В городе Сортавала сгорел деревянный дом

11:10

Стали известны подробности ДТП с УАЗом в Суоярвском районе

10:50

Петрозаводчанин осужден за убийство сожительницы

10:30

Сегежа выходит на высокую скорость: МегаФон разогнал 4G для города и комбината

10:15

Супруги Валерий и Елена Григорович из Сегежи отметили золотую свадьбу

10:00

70 тысяч пассажиров перевезла запущенная в июне в Петрозаводске электричка

09:48

В Суоярвском округе отремонтировали три ФАПа

09:25

«Подключай выгоду»: еще 10 клиентов «ТНС энерго Карелия» получили бонусы

09:20

Популярные места купания в Сортавальском округе оказались опасными

09:00

Назначен новый начальник полиции Медвежьегорского района

08:30

Площадь тления на свалке в Кондопоге уменьшилась

08:00

Новый директор требуется в школу Петрозаводска

07:40

Легковушка вылетела с трассы «Сортавала» в Карелии

07:20

Землетрясение произошло на юге России

07:00

Схема движения изменится в центре Петрозаводска

06:40

Раскрыт неожиданный эффект курения

00:10

Двое человек пострадали в аварии на севере Карелии

22:30

Названо, где в магазинах будет располагаться «российская полка»

22:00

В ближайшие годы в Санкт-Петербурге построят 16 новых станций метро

20:30

Десятки жителей поселка в карельском Приладожье неделю остаются без воды

19:10

В Олонецком районе простились с погибшим бойцом

18:05

Почти 90% опрошенных клиентов Билайна считают, что нейросети помогают экономить в путешествиях

17:45

В Петрозаводске пройдут спортивные ярмарки-фестивали

17:25

Два человека пострадали в ДТП с УАЗом в Суоярвском районе

17:05

Облачно и дождь: прогноз погоды в Карелии на 27 августа

17:00

В Петрозаводске разыскивают мужчину, подозреваемого в краже

16:50

В Сегеже простились с погибшим бойцом

16:30

В Минздраве предложили преобразовать бюджетные места в медвузах в целевые

16:10

Правительство России ввело новые меры против кибермошенников

16:00

В ЖК «Флотилия» построено уже два дома, но свободные квартиры еще остались

15:52

Более тысячи карельских пенсионеров получили компенсацию за авиабилеты с начала 2025 года

15:45

В поселке Куркиеки благоустроили набережную

15:30

Умер российский актер, известный по ролям в фильме «Кремлевские курсанты»

15:00

Цифровой комфорт для гостей: «Ростелеком» выяснил, какие технологии выбирает малый и средний бизнес в гостиничном секторе Карелии

14:48

Карельские оперативники задержали 19-летнего курьера мошенников, обокравшего петербургских пенсионеров

14:30

В поселке Ильинский построят врачебную амбулаторию

14:15

«Огонь жизни» зажжется в Петрозаводске

14:10

Подросток из Муезерского района пострадал при падении с мопеда

14:00

В Карелии от клещей пострадали 3746 человек

13:30

Карельские хоккеисты откроют сезон матчем с петербургским "Динамо"

13:15

Председатель парламента Карелии рассказал, как реализуется проект по формированию комфортной городской среды

13:00

Экс-глава карельского Следкома назначен федеральным инспектором по Петербургу

12:50

С конца октября через Петрозаводск начнёт ходить туристический поезд «К северному сиянию»

12:40

Шествие первоклассников, мастер-классы и конкурсы: как пройдет 1 сентября в Петрозаводске

12:20

Карелия стала лидером по потреблению тихого вина в России

12:00

На поверхности Солнца произошла вторая мощная вспышка

11:45

Пожилых петрозаводчанок обманули по новой схеме

11:30

С 1 сентября в России могут остановить эскалаторы в торговых центрах

11:00

У 14 самолетов Sukhoi Superjet 100 обнаружены проблемы в креплении фюзеляжа

10:45

Глава Карелии Артур Парфенчиков разъяснил механизм компенсации за аварийное жилье

10:40

Молодой петрозаводчанин в пылу ссоры пробил собутыльнику череп

10:25

Названы три главные схемы обмана в преддверии нового учебного года

10:10

Ушел из жизни заслуженный работник лесной отрасли Карелии Сергей Смирнов

09:50

В небе над Ленобластью сбили порядка 10 беспилотников

09:40

Изменится расписание междугороднего автобуса из Петрозаводска

09:25

Карелия поднялась на 21 позицию в рейтинге расходов на коммунальные услуги

09:00

В Карелии четыре часа тушили пожар в заброшенном доме

08:30

На севере Петербурга рабочий погиб, попав в производственный станок

08:00

Ученые обнаружили редкий гриб на Камчатке

07:40

В Карелии простились с погибшим солдатом

07:20

В Суоярвском районе проведут массовый взрыв на карьере «Салон-Ярви»

07:00

Спасатели отказались от попыток спасти застрявшую на горе в Киргизии россиянку

00:10
Пожар на полигоне в Кондопожском районе Карелии локализован
Сегодня 19:00 Общество
Поделиться

Пожарные продолжают тушить очаги тления.

фото: © Дмитрий Зацепин

На полигоне твердых бытовых отходов в Кондопожском районе Карелии локализован пожар на площади 3 тыс. кв. метров.

Сейчас продолжается тушение отдельных очагов тления и засыпка территории инертными материалами. За последние сутки удалось обработать 100 кв. метров, всего — около 1 тыс. кв. метров. В тушении задействованы 17 человек и 15 единиц техники, включая силы МЧС.

Для бесперебойной подачи воды проложен трубопровод, работает мотопомпа, круглосуточно подавая воду. С начала работ завезено более 8,8 тыс. тонн инертных материалов.

По данным администрации района, задымления вблизи населенных пунктов и на федеральной трассе нет. Пробы воздуха, отобранные Роспотребнадзором в поселке Березовка, будут готовы 29 августа.

Глава администрации Дмитрий Зацепин заверил, что ситуация находится под контролем, и поблагодарил всех, кто участвует в ликвидации пожара.

Обсудить (0) в ленту
