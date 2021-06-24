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Пожар на рыболовецком судне в Карелии устроили поджигатели, заявили владельцы «Варяга»

Новости. Происшествия
12:13, 25 Июня 2021
фото: © Pixabay

В Беломорске 24 июня ночью произошел пожар на рыболовецком судне «Варяг», которое стояло на ремонте.

Как ранее сообщили в МЧС Карелии, в ночь на 24 июня в 3.29 произошел пожар на рыболовецком судне «Варяг», которое находится в Беломорске на улице Остров Старчина. Огонь удалось потушить к 3.45. В результате пожара повреждены моторный отсек и рубка, на площади 20 кв. м. Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются, сообщили в МЧС.

Как рассказал «Столице на Онего» Андрей Отченаш, председатель колхоза «Помор», к которому приписано судно, в злополучную ночь был совершен поджог судна.

«Судно стоит на ремонте, — сказал Андрей Отченаш. — и ночью кто-то совершил поджог, кинул емкость с зажигательной смесью в рубку. В итоге рубка, только что отремонтированная, сгорела, также огонь повредил моторный отсек и кубрик».

По словам владельцев судна, им нанесен значительный ущерб, заявление в полицию подано, но заниматься этим вопросом правоохранители будут только тогда, когда придет заключение от МЧС о причинах пожара.

Сам же председатель колхоза «Помор» Андрей Отченаш ранее объявил, что готов заплатить деньги за любую информацию о поджигателях, а сегодня сообщил, что имя предполагаемого злоумышленника им уже стало известно.

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