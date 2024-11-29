Ночной пожар рядом с кладбищем тушили огнеборцы на севере Карелии

Пожар произошел в Кемском районе Карелии.
О происшествии сообщили в отряде противопожарной службы Кемского района.
Информация о возгорании огнеборцам поступила ночью в воскресенье, 1 декабря, в 01.15. Как выяснилось, на ул. Береговая в Кеми, напротив старого кладбища загорелись бесхозные строения.
Дежурный караул ПЧ-22 Кемского района — 5 человек личного состава — выехал на место происшествия.
Пожар был ликвидирован в 02.10.
На пожаре никто не пострадал, уточнили огнеборцы.
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