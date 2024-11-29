Ночной пожар рядом с кладбищем тушили огнеборцы на севере Карелии

Пожар произошел в Кемском районе Карелии.

О происшествии сообщили в отряде противопожарной службы Кемского района.

Информация о возгорании огнеборцам поступила ночью в воскресенье, 1 декабря, в 01.15. Как выяснилось, на ул. Береговая в Кеми, напротив старого кладбища загорелись бесхозные строения.



Дежурный караул ПЧ-22 Кемского района — 5 человек личного состава — выехал на место происшествия.

Пожар был ликвидирован в 02.10.



На пожаре никто не пострадал, уточнили огнеборцы.