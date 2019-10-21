Пожар на складе с продуктами в Петрозаводске тушили 44 спасателя

Пожар произошел 20 октября в здании склада ООО "Бригантина", сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Ранее мы писали, что пожар произошел в 20.30 на складе с продуктами на Пряжинском шоссе, 2 км. Площадь пожара составила 200 кв м.

По информации МЧС Карелии, ликвидировать пожар удалось в 00.40. Привлекались 44 человека, 14 единиц техники.

В ЕДДС Петрозаводска сообщили, что пожар произошел в здании склада ООО "Бригантина". В результате повреждены помещения склада и имущество на площади. Для ликвидации привлекались подразделения по рангу "Пожар № 2".

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.