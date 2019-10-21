Пожар на складе с продуктами в Петрозаводске тушили 44 спасателя

Новости по теме
Загрузка...
Пожар произошел 20 октября в здании склада ООО "Бригантина", сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
Ранее мы писали, что пожар произошел в 20.30 на складе с продуктами на Пряжинском шоссе, 2 км. Площадь пожара составила 200 кв м.
По информации МЧС Карелии, ликвидировать пожар удалось в 00.40. Привлекались 44 человека, 14 единиц техники.
В ЕДДС Петрозаводска сообщили, что пожар произошел в здании склада ООО "Бригантина". В результате повреждены помещения склада и имущество на площади. Для ликвидации привлекались подразделения по рангу "Пожар № 2".
Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.10.2019, 15:23
17.10.2019, 06:40
18.10.2019, 10:43
19.10.2019, 11:22
16.10.2019, 17:43
21.10.2019, 09:00
Аналитика
18.10.2019 11:53
Капитал
Глава Петрозаводска призывает горожан участвовать в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, которые нуждаются в благоустройстве в следующем году в первую очередь.
15.10.2019 12:36
14.10.2019 17:06
10.10.2019 00:18
Чтиво
Сегодня 09:00
Без политики
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
18.10.2019 10:43
18.10.2019 09:48
07.10.2019 13:18
Медиа
16.10.2019 20:22
Опрос
Поддерживаете ли вы отмену моратория на смертную казнь?
Комментарии