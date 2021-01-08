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Пожар на территории бывшего завода в Петрозаводске уничтожил 3 автомобиля

Новости. Происшествия
20:08, 08 Января 2021
фото: © Артем Коротаев/ТАСС
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Крупный пожар, произошедший сегодня на территории бывшего Сулажгорского кирпичного завода в Петрозаводске, полностью уничтожил ангар с автотранспортом.

Об этом сообщили "Столице на Онего" в МЧС Карелии.

В результата пожара сгорел ангар, полощадью более 300 кв. метров. В нем находились 2 легковых автомобиля и 1 грузовик. Они полностью уничтожены огнем, сообщили в МЧС.

Сумма ущерба и причины проишествия будут установлены в ходе проверки.

Как сообщалось ранее, сигнал о пожаре поступил в 10.29. На место были направлены пожарно-спасательные подразделения в составе 14 человек и 4 единиц техники. Им потребовалось более часа, чтобы справиться с огнем.

 

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