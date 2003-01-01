Реклама на сайте
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40
Фабрика Скандия: как карельская мебель вышла на цифровой уровень
08 августа, 13:08
Жильцы восьми девятиэтажек в Костомукше несколько месяцев живут без лифтов
07 августа, 11:40
Стало известно состояние рабочего, который упал с лесов во время ремонта школы в Сегеже

10:40

Карелия вошла в число регионов с наибольшей аварийностью на дорогах

10:20

Пожар на трансформаторной подстанции в Лахденпохье ликвидирован

09:50

Национальный парк в Карелии получит грант на 18 млн рублей

09:25

Минпросвещения утвердило сроки учебного года для российских школ

09:00

Город в Карелии остался без света из-за пожара на трансформаторной подстанции

08:40

Карельский тракторист занял 4-е место на чемпионате России по пахоте

08:20

В карельском поселке установили уличное освещение по просьбе жителей

08:00

В Карелии разыскивают пропавших супругов из Мурманской области

07:40

Синие киты сократили «пение» на 40% из-за потепления океана

07:20

Космонавт Песков вернулся на Землю на корабле Crew Dragon

07:00

Скончался конструктор космической техники Владимир Асюшкин

06:40

Погиб известный российский театральный режиссер Юрий Бутусов

00:10

Фестиваль «Ночь физкультурника» завершился увлекательным ночным трейлом

22:18

ЧП в Сегеже: рабочий упал с лесов во время ремонта школы

20:30

Мужчина, бродивший в крови по ночному Петрозаводску, скончался

19:30

Рабочий упал с лесов на строительстве часовни в Петрозаводске

19:00

Жительница Петрозаводска в порыве гнева ударила мужчину ножом в челюсть

18:00

Ливневые дожди с грозами и до +25 ℃ прогнозируют в Карелии 11 августа

17:00

Люди пострадали в ночном ДТП в Прионежском районе

16:00

Расписание электрички в Карелии изменится

15:00

Старинную финскую школу в Лахденпохье продают за 45 миллионов рублей

14:00

В Минздраве ответили на жалобы жителей Пудожского района по поводу состояния одного из ФАПов

13:00

Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях света

12:00

Водитель — самая востребованная профессия Карелии

11:30

Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину в черной куртке и серых штанах

11:00

Мошенники украли 6,3 миллиардов рублей у жителей России за последние три месяца

10:30

У жительницы Кондопоги мошенники украли более 900 тысяч рублей

10:00

Для тушения пожаров в Медвежьегорске будут использовать экскаватор

09:30

В центре Белграда обнаружили британскую авиабомбу времён Второй мировой войны

09:00

В Госдуме предложили отменить домашние задания в школах

08:30

Корабль «Crew Dragon» с российским космонавтом на борту вернулся на Землю

08:00
Опубликовано фото с места происшествия.

фото: © со страницы Оксаны Жестковой

 Как мы писали ранее, возгорание произошло утром 11 августа. Горела трансформаторная подстанция на улице Трубачева, город остался без электричества.

По словам главы администрации района Оксаны Жестковой, сейчас без света остаются отдельные улицы и дома второго городка. Энергетики работают над восстановлением подачи электроэнергии через резервную ЛЭП. 

Причины возгорания выясняются. Водоснабжение города работает в штатном режиме. На месте происшествия продолжают работать специалисты.

