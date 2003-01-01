Пожар на трансформаторной подстанции в Лахденпохье ликвидирован

Опубликовано фото с места происшествия.
Как мы писали ранее, возгорание произошло утром 11 августа. Горела трансформаторная подстанция на улице Трубачева, город остался без электричества.
По словам главы администрации района Оксаны Жестковой, сейчас без света остаются отдельные улицы и дома второго городка. Энергетики работают над восстановлением подачи электроэнергии через резервную ЛЭП.
Причины возгорания выясняются. Водоснабжение города работает в штатном режиме. На месте происшествия продолжают работать специалисты.