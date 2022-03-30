Пожар повышенной категории сложности тушили 30 спасателей в Петрозаводске

Эвакуация потребовалась жильцам многоквартирного дома на улице Калинина.

Как сообщили в МЧС Карелии, в Петрозаводске в четверг, 20 апреля, в доме по адресу: улица Калинина, 61, произошел пожар. Вызов поступил на пульт пожарно-спасательной службы № 1 Петрозаводска в 13.04, и уже через три с половиной минуты огнеборцы были на месте возгорания.

Как выяснилось, в четырехэтажном кирпичном доме загорелась кровля. Из дома были эвакуированы 8 жильцов. Чтобы добраться до огня, пожарные вскрывали металлические конструкции крыши.

Пожару присвоили повышенную категорию сложности — 1БИС, на помощь были запрошены дополнительные силы. Всего с огнем боролись 30 спасателей из нескольких пожарных частей на 7 единицах техники.

На тушение пожара у спасателей ушло 20 минут. Всего огонь охватил 20 метров кровли здания. По информации МЧС, в результате происшествия никто не пострадал. Причины, виновные и ущерб в настоящее время устанавливаются.