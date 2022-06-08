Пожар произошел на крупном промышленном предприятии Петрозаводска (ФОТО)

Одно из производственных зданий загорелось на Соломенском заводе в Петрозаводске.
Как сообщили в МЧС Карелии, пожар произошел 20 июня около восьми часов вечера в рубильной машине.
Для ликвидации возгорания были направлены 12 пожарных и 4 единицы техники. Огонь потушили через полчаса.
В результате ЧП оказалась повреждена транспортировочная лента и стена помещения на площади 5 кв. метров.
Причины пожара будут установлены в ходе проверки.
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