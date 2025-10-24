Пожар произошел в аварийном доме в Суоярви

Спасатели тушили возгорание в нежилом двухэтажном деревянном доме в Суоярви

Сообщение о пожаре в доме на Суоярвском шоссе поступило сегодня, 25 октября, днем. На тушение отправили пять человек на автоцистерне.

— По прибытии пожарные обнаружили, что горит мусор на площади 1кв. м. Ликвидировать возгорание удалось за считанные минуты, - рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.

Пострадавших нет. Причины выясняются.

Добавим, что аварийный дом расселен и ждет своего часа на снос. Любопытно, что это уже второй случай за две недели. В прошлое воскресенье в Суоярви тоже горел двухэтажный неэксплуатируемый деревянный дом, только на Советской улице. Напомним, предыдущий этап программы расселения прошёл в Суоярви плодотворно: теперь расселенные дома необходимо снести. По данным на 1 июля были снесены 55 домов, оставалось еще 75.