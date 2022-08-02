Пожар произошел в многоэтажном доме Петрозаводска

Сегодня ночью произошел пожар в 5-этажном доме на улице Маршала Мерецкова в Петрозаводске.

Об этом сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии.

Прибывшие по вызову пожарные обнаружили, что очаг возгорания находился на лестничной площадке – огнем поврежден стоявший там велосипед и оконная рама.

Бойцы МЧС потушили пожар, эвакуация жильцов не потребовалась.

Причины будут установлены в ходе проверки.