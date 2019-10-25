Пожар произошел в жилом доме в Карелии

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Утром 25 октября произошел пожар в деревне Куйтежа, сообщили в МЧС Карелии.
В 4.30 пожарно-спасательные подразделения Олонецкого района привлекались для ликвидации пожара в двухквартирном жилом доме в д. Куйтежа на ул. Мира. В 5.20 пожар ликвидирован.
Сгорела одна из квартир на площади 54 кв м.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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