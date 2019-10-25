Пожар произошел в жилом доме в Карелии

Утром 25 октября произошел пожар в деревне Куйтежа, сообщили в МЧС Карелии.

В 4.30 пожарно-спасательные подразделения Олонецкого района привлекались для ликвидации пожара в двухквартирном жилом доме в д. Куйтежа на ул. Мира. В 5.20 пожар ликвидирован.

Сгорела одна из квартир на площади 54 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.