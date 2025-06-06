Пожар случился в крупном дачном поселке недалеко от Петрозаводска

Хозпостройка сгорела в Прионежском районе Карелии
Пожар случился вчера, 5 июля, в местечке Лучевое-2 в Прионежском районе Карелии, СНТ «Железнодорожник», на улице Железнодорожная. Об этом сообщили в МЧС республики.
Информация о пожаре поступила в 17.20 вечера. С огнем боролись 9 человек на 2 единицах техники.
В результате огнём строение оказалось значительно повреждено. Информации о пострадавших не поступало.
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