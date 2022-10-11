Пожар уничтожил хозпостройки в дачном поселке в Карелии (ФОТО)

Пожар произошел в СНТ «Чапаевка» в Олонецком районе.

Как рассказали в олонецком отряде спасателей, 26 ноября в 15.08 поступило сообщение, о том, что в Мегрегском поселении. В СНТ «Чапаевска» произошел пожар: горели хозяйственные постройки.

Для ликвидации пожара привлекались де автоцистерны пожарной части №35 и 5 человек пожарных.

«Погибших - нет, травмированных – нет», - говорится в сообщении в группе «ОПС по Олонецкому району».

Ранее сообщалось, пожарные помогли выбраться раненой женщине из развороченной иномарки на юге Карелии.