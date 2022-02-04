Пожар уничтожил постройку в жилом дворе в поселке на востоке Карелии (ФОТО)

В поселке Кривцы пожарные боролись с огнем в одном из дворов, сообщили в Отряде противопожарной службы по Пудожскому району.

В Пудожском районе за минувшую неделю несколько раз потребовалась помощь пожарных. Так, сегодня, 7 февраля, в 6.09 утра загорелась хозяйственная постройка в одном из дворов поселка Кривцы. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Кроме того, 2 февраля специалисты выезжали в жилой микрорайон Пудожа, получив информацию о взрыве неопознанного вещества. В результате проведенной разведки опасных факторов взрыва пожарные не обнаружили.

Помимо этого, пудожские пожарные участвовали в ликвидации аварии на 516 километре автодороги «Вологда — Медвежьегорск», отключив аккумуляторы у автомобилей и организовав обогрев пассажиров.