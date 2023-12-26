Пожар уничтожил все имущество молодой семьи в Медвежьегорском районе Карелии

Семья осталась без личных вещей и имущества — в огне сгорели одежда, мебель, бытовая техника.

Как рассказали в отряде противопожарной службы Медвежьегорского района, беда в семье работника пожарной охраны случилась в понедельник, 25 декабря, в Сегежском районе.

В квартире дочери водителя пожарного автомобиля Шуньгского подразделения пожарной охраны Амелина Андрея Васильевича произошел пожар. Дочь вместе с мужем и новорожденным ребенком проживала в поселке Надвоицы. После пожара молодая семья с маленьким ребенком осталась без всего: огонь уничтожил все личные вещи и имущество — одежду, мебель, бытовую технику.



В паблике пожарных попросили откликнуться неравнодушных людей и помочь молодой семье. Можно помочь как деньгами, так и вещами, одеждой, предметами быта и техники. Так, нужны детская одежда для девочки — размер 68 -74 см, женская одежда — размер 44, мужская — размер 50.



По поводу финансовой помощи можно уточнить по номеру телефона 89114291422 (и никакому другому — уточнили в паблике) — Амелин Андрей Васильевич. По этому же номеру телефона можно узнать про вещи, в которых нуждается молодая семья. В настоящее время Светлана с ребенком находится в селе Шуньга.

Вещи можно передать непосредственно Амелину А.В. или привезти в подразделения пожарной охраны Медвежьегорского района:



ПЧ-15 Медвежьегорска, ул. К. Либкнехта, 2

ОП ПЧ-15 села Шуньга, ул. Совхозная б/н

ОП ПЧ-15 села Великая Губа, ул. Рябова, 44

ПЧ-31пгт Пиндуши, ул. Канифольная, 1 (на территории ДСП)

ОП ПЧ-31 пгт Повенец, ул. Гористая б/н

ОП ПЧ-31 села Челмужи, ул. Молодежная, 7

ПЧ-29 села Паданы, ул. Григорьева, 23.