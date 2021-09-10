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Пожар уничтожил жилой дом под Петрозаводском, один человек погиб

Новости. Происшествия
11:12, 12 Сентября 2021
фото: © Илья Сергеев / ТАСС

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Крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в поселке Шуя под Петрозаводском.

Об этом «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии.

Сигнал о возгорании поступил пожарным в субботу в 23.16. 

На место были направлены подразделения МЧС в составе 13 человек и 4 единиц техники.

Они эвакуировали из горящего дома 10 человек. Один из жильцов погиб. Еще один получил ушиб. 

Пожарные справились с огнем через 2 часа. Здание площадью 300 кв. метров получило значительные повреждения.

 Причина будет установлена в ходе проверки.

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