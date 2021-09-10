Пожар уничтожил жилой дом под Петрозаводском, один человек погиб

Крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в поселке Шуя под Петрозаводском.
Об этом «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии.
Сигнал о возгорании поступил пожарным в субботу в 23.16.
На место были направлены подразделения МЧС в составе 13 человек и 4 единиц техники.
Они эвакуировали из горящего дома 10 человек. Один из жильцов погиб. Еще один получил ушиб.
Пожарные справились с огнем через 2 часа. Здание площадью 300 кв. метров получило значительные повреждения.
Причина будет установлена в ходе проверки.
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