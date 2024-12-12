Депо сгорело на севере Карелии: пожар сложный, могут быть последствия

Рано утром в субботу произошел сложный пожар в депо Беломорска.

О происшествии рассказали в Беломорском отряде противопожарной службы, который был задействован на тушении пожара.



Утром в субботу, 14 декабря, в 07.08 на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в отстое ж/д дрезин ПЧ-36 станции Беломорск.



На место происшествия был направлен дежурный караул ПЧ № 61 Беломорска.

К тому моменту пламя охватило кровлю и внутреннюю части бокса на площади 300 квадратных метров. Был объявлен повышенный номер пожара 1- БИС. На тушении задействовали 4 автоцистерны отряда и пожарный поезд станции Беломорск.



В 08.35 пожар был локализован. Однако ликвидация горения осложняется наличием высоковольтной линии электропередач 10 кВт, которая проходит рядом с горящим зданием. Данная электролиния питает центральную котельную города и оборудование для разогрева мазута. С учётом сильного ветра и низкой температуры -15 °C отключение линии крайне не желательно, отметили огнеборцы.



Из очага пожара эвакуировали газовый и кислородный баллоны, а также оборудование дефектоскопистов.

Распространение огня на соседние здания пожарные не допустили. Огонь повредил по всей площади здание отстоя дрезин и помещение дефектоскопии.