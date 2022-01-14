Пожар в деревянном доме в Петрозаводске унес жизнь одного человека

На пожаре в старом доме по улице Шотмана погиб один человек.

По сообщению МЧС Карелии, 15 января в 14:57 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (11 человек, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в доме №38 по улице Шотмана. В 15:22 пожар ликвидирован.

Как стало известно «Столице на Онего», горела одна из квартир в одноэтажном деревянном доме. Пожарные обнаружили тело.

В данный момент на смете работают дознаватели. Устанавливаются причины происшествия.

Ранее смертельный пожар произошел в Суоярви.