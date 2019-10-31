Пожар в гараже произошел на севере Карелии

Огонь повредил кровлю, сообщили в МЧС Карелии.

В 13.09 пожарно-спасательное подразделение привлекалось для ликвидации пожара в частном гараже в п. Боровой на ул. Мира у д. 8. В 13.33 пожар ликвидирован.



Повреждена кровля на площади 1 кв м.



Погибших и пострадавших нет.



Причины, виновные устанавливаются.