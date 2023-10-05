Пожар в легковушке повредил здание центра помощи детям в Кондопоге

Днем 5 октября в городе бумажников сгорел автомобиль, припаркованный у здания центра.

Как «Столице на Онего» сообщили в пресс-службе МЧС Карелии, 5 октября в 15.56 у дома № 80 по Кондопожской улице сгорел автомобиль Renault Symbol.



Пламя также повредило пластиковые окна в первом и втором этажах, где располагается центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Надежда».



Пострадавших нет. Причины возгорания уточняют специалисты. Кроме того, в 22.27, у дома № 19 по Карельскому проспекту в Петрозаводске загорелся Fiat Albea.



На место происшествия выезжали восемь спасателей на двух автоцистернах. Пламя уничтожило моторный отсек на площади два квадратных метра.



Пострадавших нет. Видео происшествия опубликовано в телеграм-канале «Карельский дворик».