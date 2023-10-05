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Пожар в легковушке повредил здание центра помощи детям в Кондопоге

Новости. Происшествия
09:27, 06 Октября 2023
фото: pixabay.com

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Днем 5 октября в городе бумажников сгорел автомобиль, припаркованный у здания центра.

Как «Столице на Онего» сообщили в пресс-службе МЧС Карелии, 5 октября в 15.56 у дома № 80 по Кондопожской улице сгорел автомобиль Renault Symbol.

Пламя также повредило пластиковые окна в первом и втором этажах, где располагается центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Надежда».

Пострадавших нет. Причины возгорания уточняют специалисты. Кроме того, в 22.27, у дома № 19 по Карельскому проспекту в Петрозаводске загорелся Fiat Albea.

На место происшествия выезжали восемь спасателей на двух автоцистернах. Пламя уничтожило моторный отсек на площади два квадратных метра.

Пострадавших нет. Видео происшествия опубликовано в телеграм-канале «Карельский дворик». 

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