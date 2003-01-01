Пожар в магазине «Магнит» разразился в Медвежьегорске

Пламя охватило подсобное помещение супермаркета и могло переброситься на торговый зал.

Сегодня, 12 октября, около 02:05 произошло возгорание магазина «Магнит» на улице Дзержинского, 19 в Медвежьегорске, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

На место ЧП прибыли шестеро огнеборцев. Выяснилось, что пламя охватило подсобное помещение супермаркета, располагающегося на первом этаже пятиэтажного жилого дома. При помощи бензореза специалисты вскрыли железную дверь, ведущую внутрь хозяйственной комнаты.

— Площадь пожара составила 20 м² (на общей площади магазина 14×16 м²). В торговом зале возгорания не было, однако полы, прилавки, стены и потолки тронуты сажей от задымления, — добавили в ведомстве.

Причины происшествия устанавливаются.

— По сообщения пожарных, пострадавших нет, — рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе Госкомитета.

