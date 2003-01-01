Реклама на сайте
Новости

Неизвестные ногами избили двух человек в Петрозаводске — видео

12:35

Мужчина утонул на озере в Калевальском районе

11:25

Пожар в магазине «Магнит» разразился в Медвежьегорске

10:30

Музей Карельского фронта в Беломорске получил новое оборудование

09:30

«Их собирались усыпить»: спасённые из рук живодёров щенки ищут дом в Карелии

09:00

В Олонце готовятся к зимнему фестивалю Дедов Морозов

08:30

В восьми карельских районах пройдут плановые отключения света

08:00

Умерла звезда «Крёстного отца» Дайан Китон

00:10

Фура съехала в кювет на трассе в Медвежьегорском районе

22:30

В центре Петрозаводска автомобиль на скорости въехал в машину «Росгвардии»

21:20

В Петрозаводске на перекрестке Октябрьского проспекта и Московской запретили повороты налево

20:00

«Петрозаводску повезло»: для проекта «Открытое пианино» нашли новый инструмент

19:00

Малолетние вандалы разгромили новую остановку на улице Правды в Петрозаводске

18:00

Дождь и мокрый снег: прогноз погоды на 12 октября

17:00

Двое человек спаслись из горящего дома в Шуе

16:00

От журналиста до столяра: как «Винтажный цех» в Петрозаводске собрал людей разных профессий

15:15

Два человека пострадали в массовом ДТП в Пряжинском районе

15:00

В Петрозаводске появился музей под открытым небом в микрорайоне СКЗ

14:00

Олонецкая пара месяцами обманывала кассы самообслуживания

13:00

На улицах Петрозаводска наводят порядок: коммунальщики убирают листву и мусор

12:00

В Карелии ищут пропавшего на рыбалке мужчину

11:00

В Костомукше установили лифт для тех, кто ходит на руках

10:00

Уроженец севера Карелии погиб при выполнении боевого задания

09:00

В Ладожском озере у города Лахденпохья в Карелии ликвидируют разлив нефтепродуктов

08:30

Жителям Карелии рассказали, когда выпадет снег

08:00

В Карелии за неделю резко выросли цены на популярные овощи

07:30

Врач развеял миф об опасности пальмового масла

00:10
Пожар в магазине «Магнит» разразился в Медвежьегорске
Сегодня 10:30 Происшествия
Пламя охватило подсобное помещение супермаркета и могло переброситься на торговый зал.

фото: © Госкомитет Карелии по безопасности населения

Сегодня, 12 октября, около 02:05 произошло возгорание магазина «Магнит» на улице Дзержинского, 19 в Медвежьегорске, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

На место ЧП прибыли шестеро огнеборцев. Выяснилось, что пламя охватило подсобное помещение супермаркета, располагающегося на первом этаже пятиэтажного жилого дома. При помощи бензореза специалисты вскрыли железную дверь, ведущую внутрь хозяйственной комнаты.

— Площадь пожара составила 20 м² (на общей площади магазина 14×16 м²). В торговом зале возгорания не было, однако полы, прилавки, стены и потолки тронуты сажей от задымления, — добавили в ведомстве.

Причины происшествия устанавливаются.

— По сообщения пожарных, пострадавших нет, — рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе Госкомитета.

Ранее мы писали, что в посёлке Шуя Прионежского района загорелся двухэтажный частный дом. Пострадавшему в ЧП человеку потребовалась госпитализация в РБ СЭМП г. Петрозаводска.

