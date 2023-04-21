Пожар в селе Гридино выехали тушить со всего Карельского берега (ФОТО)

Появились фотографии страшного пожара в селе Гридино и его последствий.

Глава администрации Кемского муниципального района Светлана Долинина опубликовала на своей странице в соцсети фото страшного пожара, который бушевал в селе Гридино вечером 26 июня. Светлана лично выехала на место пожара.

По словам главы района, на тушение выдвигались пожарные части со всего Карельского берега Белого моря — из поселков Лоухи, Кузема, Кривой порог.

Жители поселка также поделились фото последствий пожара. Со слов очевидцев, выгорело 3 дома, а также баня. При этом огнеборцы сумели отстоять поселковую школу.