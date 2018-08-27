Пожар в Успенской церкви шокировал представителей власти Карелии

Председатель управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова рассказала о том, что пожар в Успенской церкви стал шоком для представителей власти.

Юлия Алипова в эфире ГТРК "Карелия" сообщила о том, что пожар в Успенской церкви шокировал представителей власти, полагавших, что храм в Кондопоге не относится к самым проблемным памятникам региона.

"Для нас это было большим шоком, потому что мы считали со своей стороны, что Успенская церковь в Кондопоге - это один из самых не проблемных у нас объектов",- сказала Алипова, подчеркнув, что на сегодняшний день в Карелии находятся более 120 религиозных объектов, которые вообще не имеют собственников.

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