РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
«Левша»: своевременный посыл или двусмысленный фарс?
23 января, 18:30 Статьи
Тема недели
От помощи к новой жизни: 2025 год фонда «Защитники Отечества» в Карелии
21 января, 12:20 Статьи
Личное мнение
Вызов для взрослых: детский омбудсмен Карелии о том, как удержать поколение Альфа от трагедий
19 января, 10:55 Статьи
Новости

В Беломорске простятся с погибшим на СВО Константином Анфаловым

20:31

Карельских студентов поздравили с Татьяниным днем

19:28

Появилось экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Карелии

18:17

Пожар в жилом доме произошел на юго-востоке Карелии

16:37

Вспышку смертельного вируса зафиксировали в Индии

15:51

В Мурманской области ввели режим ЧС после массового отключения света и тепла

14:56

Пламя уничтожило частный дом в Прионежском районе

13:25

Человек пострадал в массовом ДТП в Прионежском районе

12:38

Первый православный храм освятили в Березовке

11:50

Уровень годовой инфляции в Карелии стал самым низким за последние пять лет

09:43

В России изменились правила предоставления выписок из госреестра транспортных средств

09:01

58-летний петрозаводчанин Александр Иванов пропал без вести

08:05

В Петрозаводске срочно требуются доноры с редкой группой крови

08:01

Двое мужчин подрались около здания полиции в Петрозаводске

21:10

В Олонецком районе простились с бойцом СВО Сергеем Борисовым

20:01

Энергетики из Карелии помогают Мурманску устранять масштабную аварию на сетях

18:41

Морозы до -23°С: прогноз погоды на 25 января

18:00

Артур Парфенчиков объяснил, почему Карелия не криминальный регион

16:21

Тело мужчины обнаружили в квартире в Кеми

15:30

Ушел из жизни старейший яхтсмен Карелии Эдуард Кузнецов

14:20

В Беломорске устанавливают личность женщины, скелет которой нашли в подвале

13:15

Расчет платы за холодную воду не по счетчикам изменился в России

12:17

В Мурманске и Североморске произошло массовое отключение электричества

11:31

В Карелии вдвое сократилось число водителей, не пристегнутых ремнем безопасности

10:51

Дороги в Прионежском районе расчистили после жалоб жителей

10:15

В Карелии волонтеры спасли пенсионера, который остался без дома

09:37

Электрогазосварщики возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых вахтовиков Карелии

09:01

Родителям Карелии предложат высказаться о продлении рабочего дня в детских садах

08:31

90-летний юбилей отмечает известный врач-гинеколог Наталья Алешина

08:01

В Олонце обустраивают временный мост через реку Мегрега

07:31

В Госдуму внесли законопроект об увеличении стипендий

00:11
Пожар в жилом доме произошел на юго-востоке Карелии
Сегодня 16:37 Происшествия
Поделиться

Огонь охватил жилой дом в Пудоже.

фото: © Госкомитет Карелии по безопасности населения

Сегодня, 25 января, в 10:04 в Пудоже произошло возгорание жилого дома, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

На место пожара выехали шестеро спасателей.

— По прибытии выяснилось, что горит пол и часть стены на площади 1 м² возле водяного насоса скважины. Пожарные оперативно подали один ствол и ликвидировали открытое горение, — рассказали в ведомстве.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее мы писали, что в деревне Ужесельге Прионежского района огонь полностью уничтожил жилой частный дом.

Обсудить (0) в ленту
Открытое Первенство Клубов Республики Карелия по художественной гимнастике "Ладога-2026" прошло в Петрозаводске
Опасные крыши Петрозаводска
Чемпионат и первенство республики Карелия по художественной гимнастике, региональные соревнования «Кубок Надежды» (0+) проходят в Петрозаводске
«Дыхание Севера» - ежегодный рождественский бал прошел в Петрозаводске
«Терпеть боль — не проявление силы»: как сохранить мужское здоровье в XXI веке

Карельские врачи рассказали о простых правилах профилактики заболеваний, которые наиболее часто беспокоят современных мужчин.

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение