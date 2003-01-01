Пожар в жилом доме произошел на юго-востоке Карелии

Огонь охватил жилой дом в Пудоже.

Сегодня, 25 января, в 10:04 в Пудоже произошло возгорание жилого дома, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

На место пожара выехали шестеро спасателей.

— По прибытии выяснилось, что горит пол и часть стены на площади 1 м² возле водяного насоса скважины. Пожарные оперативно подали один ствол и ликвидировали открытое горение, — рассказали в ведомстве.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее мы писали, что в деревне Ужесельге Прионежского района огонь полностью уничтожил жилой частный дом.