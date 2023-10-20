Пожар вспыхнул в одном из самых известных зданий Лахденпохьи

В соцсети рассказали о возгорании в старой бане в приладожском райоцентре.
Как рассказали в паблике «Лахденпохья — навсегда!», в 09.00 пожарные справились с пожаром в здании городской бани.
По информации горожан, огонь загорелся в момент, когда в парилке протапливали новую печку.
Отметим, ранее Лахденпохья попадала в топ российского банного туризма. Напомним, накануне мы сообщали о пожаре в одном из дачных поселков Пряжинского района.
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