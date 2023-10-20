Пожар вспыхнул в одном из самых известных зданий Лахденпохьи

В соцсети рассказали о возгорании в старой бане в приладожском райоцентре.

Как рассказали в паблике «Лахденпохья — навсегда!», в 09.00 пожарные справились с пожаром в здании городской бани.



По информации горожан, огонь загорелся в момент, когда в парилке протапливали новую печку.







Отметим, ранее Лахденпохья попадала в топ российского банного туризма. Напомним, накануне мы сообщали о пожаре в одном из дачных поселков Пряжинского района.