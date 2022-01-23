Пожарная машина не смогла заехать во двор в Петрозаводске из-за припаркованных автомобилей (ФОТО)

На Древлянке автомобиль пожарной службы не смог подъехать к месту вызова из-за припаркованных во дворе автомобилей.

В ночь на 24 января, в 1.17, на бульваре Интернационалистов пожарная машина не смогла проехать во двор дома №11 из-за припаркованных автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Карелии, в ночь на 24 января в дежурную часть поступил вызов с просьбой донести больного пациента от квартиры до машины скорой помощи.

Но автомобиль пожарных-спасателей не смог подъехать к месту вызова, так как проезд был перекрыт припаркованными машинами, сотрудникам МЧС пришлось бежать до скорой к подъезду, чтобы помочь врачам госпитализировать больного.

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