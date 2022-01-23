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Пожарная машина не смогла заехать во двор в Петрозаводске из-за припаркованных автомобилей (ФОТО)

Новости. От читателей
13:19, 24 Января 2022
фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

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На Древлянке автомобиль пожарной службы не смог подъехать к месту вызова из-за припаркованных во дворе автомобилей.

В ночь на 24 января, в 1.17, на бульваре Интернационалистов пожарная машина не смогла проехать во двор дома №11 из-за припаркованных автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Карелии, в ночь на 24 января в дежурную часть поступил вызов с просьбой донести больного пациента от квартиры до машины скорой помощи.

Но автомобиль пожарных-спасателей не смог подъехать к месту вызова, так как проезд был перекрыт припаркованными машинами, сотрудникам МЧС пришлось бежать до скорой к подъезду, чтобы помочь врачам госпитализировать больного.

Фото в редакцию прислал читатель "Столицы на Онего".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-01-24 14:55:51
Обычная и унылая жизнь наших людей. :)
Экспeрд
2022-01-24 14:30:34
Успешные люди как я паркуют свои автомобили в загородных домах согласно требованиям пожарной безопасности.
Горожанин
2022-01-24 16:30:48
Экспeрд, я не сильно успешный, но машину у подъезда никогда не оставлю, загородив проезд для спецтехники. Всегда при желании можно место найти в шаговой доступности.
Leopol'd
2022-01-24 13:37:45
Развиваем тему...
- Бригады скорой "оптимизировали" так, что они не могут сами вынести больного. Вызвали мчс.
- огромный Урал не нужно подавать к подъезду, чтобы пара бойцов подеялась на этаж, поднести носилки.
- немалая часть машин парковалась бы вне дыоров, на обочнах или проездах. Но там чистит город, причём долго и плохо. А во дворах жители и дворники хоть что-то убрали.
Экспeрд
2022-01-24 13:32:23
Надо было идти на таран. Как любарский
Гость
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