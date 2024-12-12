Пожарная машина попала в ДТП в Петрозаводске

Авария с участием автомобиля МЧС случилась на Кукковке.
Пожарный автотранспорт стал участником ДТП на улице Лыжная, а Петрозаводске.
Последствия аварии запечатлел очевидец, видео было выложено в паблике «Подслушано у водителей Петрозаводска и Карелии».
Судя по кадрам, сзади в пожарный автомобиль въехала легковушка, двигавшаяся в попутном направлении. Автомобили получили механические повреждения, данные о пострадавших уточняются.
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