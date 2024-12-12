Пожарная машина попала в ДТП в Петрозаводске

фото: © Скриншот с видео от «Подслушано у водителей Птз и Карелии» / VK

Авария с участием автомобиля МЧС случилась на Кукковке.

Пожарный автотранспорт стал участником ДТП на улице Лыжная, а Петрозаводске.

Последствия аварии запечатлел очевидец, видео было выложено в паблике «Подслушано у водителей Петрозаводска и Карелии».

Судя по кадрам, сзади в пожарный автомобиль въехала легковушка, двигавшаяся в попутном направлении. Автомобили получили механические повреждения, данные о пострадавших уточняются.