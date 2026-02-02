Пожарная сигнализация сработала в детском саду в Пряже

Пряжинские пожарные по тревоге выезжали в детский сад «Радуга».

Инцидент произошел сегодня, 2 февраля. Автоматическая пожарная сигнализация сработала в 17:35 в детском саду «Радуга» в Пряже.

— По тревоге выехало отделение ПЧ-48: четыре человека на автоцистерне. По прибытии на место в ходе разведки внешних признаков пожара выявлено не было. В ходе проверки помещений учреждения был обнаружен прорыв батареи отопления в подсобном помещении и выделение пара, - рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.

Пожарные перекрыли аварийную батарею.

