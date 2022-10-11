Пожарные час тушили загоревшуюся в Петрозаводске баню (ФОТО)

В Соломенном пожарные потушили огонь, разгоревшийся в частной бане.

В минувшую субботу, 5 ноября, в микрорайоне Соломенное, на улице Малая в 18.51 загорелась частная баня, сообщается в паблике «Пожарная часть-75. Соломенное».

К ликвидации пожара привлекались 5 человек и одна единица техники. В результате в 19.50 пожар был ликвидирован.