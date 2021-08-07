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Пожарные-десантники из Карелии отправятся в Мордовию

Новости. Общество
13:53, 10 Августа 2021
фото: © ТАСС / Юрий Рыдалев

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Группу десантников из Карелии направят на тушение лесных пожаров в Мордовии.

Об этом во вторник, 10 августа, пишет ТАСС со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Карелии Андрея Карпиловича.

«Мы готовим еще одну группу десантников для помощи Мордовии», — сказал он, уточнив, что в другой регион направят группу из десяти человек.

Карпилович отметил, что опыт борьбы с лесными пожарами в Карелии, где огнем к сегодняшнему дню пройдено более 20 тыс. га, востребован на федеральном уровне. Как ранее сообщалось, группу из 20 десантников на выходных уже направили на помощь в Якутию. По словам регионального министра, Карелии относительно быстро удалось справиться с возгораниями и при этом не допустить неконтролируемого горения и перехода огня на населенные пункты.

«Работая на федеральном уровне и держа в голове пожары 2010 года в Приморском федеральном округе и в Центральном федеральном округе, я могу сказать, что так быстро с такими площадями не справлялся ни один субъект. У нас была оперативность, управляемость, политическая воля, то есть все средства, которые нам были нужны, очень быстро предоставлялись», — сказал Карпилович.

Глава Минприроды Карелии добавил, что лесопожарный сезон еще не закончен. По прогнозам синоптиков, опасными в плане рисков возникновения новых очагов возгорания могут стать конец августа и начало сентября. В резерве у Карелии остается около 80 пожарных-десантников. По словам Карпиловича, в случае необходимости республиканские силы могут быть оперативно возвращены из Мордовии.

Ранее сообщалось, Путин распорядился оказать помощь жителям Карелии, пострадавшим от лесных пожаров.

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