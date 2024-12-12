Пожарные эвакуировали ЦРБ на юге Карелии: задействовали все подразделения

Огнеборцы Олонецкого района провели учения, потушив условный пожар в больнице.
О тренировочных учениях огнеборцев рассказали в отряде противопожарной службы Олонецкого района.
Учебная эвакуация прошла в пятницу, 13 декабря, в Олонецкой ЦРБ.
В рамках служебной подготовки личный состав отряда спасателей Олонецкого района с привлечением всех подразделений провел итоговое годовое пожарно-тактическое учение по тушению условного пожара в здании Олонецкой больницы.
Работники больницы и все, кто находился в ЦРБ, были эвакуированы.
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