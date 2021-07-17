Пожарные и местные жители спасли от лесного пожара мемориал на месте гибели детей на Сямозере

Лесной пожар, бушующий в Пряжинском районе Карелии, едва не уничтожил мемориал, установленный на берегу озера Сямозеро в память о детях, утонувших в 2016 году.

Об этом рассказали «Столице на Онего» жители деревни Кудама, рядом с которой находится мемориал.

Поклонный крест, деревянная часовня и памятник «Волна» были установлены в 2018 году в память трагедии, в результате которой в Сямозере утонули 14 детей.

По словам местных жителей, лесной пожар подошел вплотную к их деревне и к мемориалу. Вместе с десантниками-пожарными им удалось не допустить дальнейшего распространения огня. Люди борются со стихией уже четвертый день подряд.

По словам очевидцев, пожар оставил после себя десятки километров выжженного леса — земля и деревья все еще продолжают дымиться.